Griezelweek afgesloten in Soeren

LAAG-SOEREN - Geheel in stijl werd de Kinderboekenweek op basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren afgesloten met een presentatie van de diverse facetten. Voor een geïnteresseerd publiek was er heel wat te zien en te beleven. Naar aanleiding van het thema van dit jaar was door de kinderen een lokaal geheel ingericht als griezelkamer, waar slechts enkele mensen tegelijk naar binnen mochten. En griezelig was het met heksen, lichteffecten, spoken en vele andere gedrochten. Buiten werd een spookboek voorgelezen en binnen werd duidelijk dat met 7 puzzelstukjes (bijna) alles uit te beelden is. Rebecca vertelde van de voorleeswedstrijd die landelijk voor kinderen gehouden wordt. Samen met 2 andere kinderen uit Laag-Soeren gaat zij proberen zover mogelijk te komen. Duidelijk werd alvast dat zij veel van de gevraagde manier van voorlezen in zich heeft. Er werd haar dan ook alvast veel succes toegewenst.