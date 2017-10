Rode Kruis krijgt eigen biketeam

KLARENBEEK – Het Rode Kruis, afdeling Voorst, heeft zich onlangs versterkt met twee mountainbikes. Hiermee wil zij de slagkracht van haar hulpverleners vergroten. De bikers worden ingezet tijdens evenementen om sneller op de plaats van bestemming te kunnen zijn. Een slachtoffer snel en veilig kunnen bereiken is namelijk een hele belangrijke schakel in het hulpverleningstraject. Een slachtoffer valt in het gunstigste geval vlak voor je neer, maar vaak bevinden ze zich op de meest ongunstige plekken. Net aan de andere kant van een mega groot terrein op een plekwaar je met de auto niet kunt komen. Dan moet je gaan rennen, maar dit kost veel tijd en soms telt iedere seconde. En als iedere seconde telt kan een biker het verschil maken.

De speciale bikes staan bij de andere voertuigen in de Rode Kruis-garage in Klarenbeek. Klaar om ingezet te worden bij evenementen in de gemeente Voorst en omstreken. Het Rode Kruis kan met de bikes een groot pakket aanbieden op het gebied van hulpverlening tijdens evenementen met goed opgeleide en getrainde vrijwilligers.

De frames van de bikes zijn gespoten in de Rode Kruis kleuren en als zodanig herkenbaar gemaakt. Bike Totaal Wolters heeft de fietsen rijklaar gemaakt en zal het onderhoud verzorgen. Wolters heeft niet alleen aan de Voorster afdeling maar ook andere afdelingen uit Gelderland deze speciale Rode Kruis-bikes mogen leveren.

De aanschaf van de Voorster bikes is mede mogelijk gemaakt dankzij het Rabobank donatiefonds, Unicolor, het district NOG van het Rode Kruis en de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers van de afdeling Voorst. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.rodekruis.nl/voorst.