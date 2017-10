Alles behalve rommelmarkt

HUMMELO - De Alles-Behalve-Rommel-Markt in de kerk van Hummelo werd zaterdag weer gehouden. Op vrijdagavond konden de inwoners van Hummelo mooie spullen aanleveren voor deze markt. Alles, behalve rommel.

De ABRM (Alles Behalve Rommel Markt) bestaat dit jaar vijf jaar. In de kerk waren stands ingericht met allerhande zaken die het interieur kunnen verfraaien voor een klein prijsje. Een leuke gelegenheid om de spulletjes waar men op uitgekeken is te verkopen en nieuwe aan te schaffen. De verkoper krijgt de helft van de prijs en de andere helft is bestemd voor het Dorpshuis. Natuurlijk mocht het ook in zijn geheel aan het Dorpshuis geschonken worden. De Stichting Dorpshuis Hummelo kan met deze opbrengst weer leuke culturele / verbindende activiteiten kunnen organiseren. Het was erg gezellig in de kerk lekker rondsnuffelen en samen een kopje koffie of thee drinken. De Alles-Behalve-Rommel-Markt benadrukt maar weer hoe multifunctioneel de kerk van Hummelo is! - foto: Hanny ten Dolle