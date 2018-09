47 Kandidaten voor burgemeestersambt

ROZENDAAL - Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Rozendaal hebben zich 47 sollicitanten gemeld. Naar verwachting kan de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester eind oktober worden vastgesteld in de gemeenteraad. De beëdiging vindt plaats in februari volgend jaar.

Van de sollicitanten zijn er 13 lid van de VVD, 5 van het CDA, 4 van D66, 3 van de PvdA en 3 van een lokale partij. Eén sollicitant is lid van de ChristenUnie en 1 van de SGP. De overigen 15 kandidaten hebben een andere politieke oriëntatie.

Onder de kandidaten bevindt zich 1 (oud- of waarnemend) burgemeester, 15 (oud-)wethouders en 13 (oud-)volksvertegenwoordigers bij het Europees parlement, rijk, provincie of gemeente. De overige kandidaten zijn afkomstig uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 30 tot 67 jaar, onder hen bevinden zich 14 vrouwelijke kandidaten.

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp, die begin volgend jaar met pensioen gaat. De komende weken voert Jan Markink, loco-commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, gesprekken met een aantal sollicitanten, die hij vervolgens bespreekt met de vertrouwenscommissie van de Rozendaalse gemeenteraad. In gezamenlijk overleg wordt een selectie van de sollicitanten vastgesteld, met wie de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt. De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad, die vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vaststelt. Op basis van deze aanbeveling en een advies van de Commissaris van de Koning, tekenen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Koning het Koninklijk Besluit, waarna de burgemeester beëdigd kan worden.