Schutterskoningen Hall

HALL - Het derde weekend in september staat traditioneel bij alle (oud-)Hallenaren in de agenda als het feest van de Hallse kermis. Vroeger een feest van twee dagen, de laatste jaren wordt er al op vrijdagavond begonnen met ‘indrinken en vooruitkijken’ naar het belangrijkste onderdeel daarvan, het vogelschieten op zaterdagmiddag. Hierbij ontmoeten Hallenaren en oud-Hallenaren elkaar en lijkt het wel een dorpsreünie.

Aan het weer lag het zeker niet om er een prachtige middag van te maken, het zonnetje scheen en een aangename temperatuur.

De commissie volksvermaak had er voor gezorgd dat alles tot in de puntjes was voorbereid, het terrein goed begaanbaar en zoals elk jaar de mannen met geweren van de Nationale Feest en Herdenkings Comité uit Loenen. Muziekvereniging D.E.S. zorgde voor de muzikale omlijsting vanuit een door Voskamp verhuur beschikbaar gestelde aanhangwagen.

De voorzitter heette om 13.00 uur iedereen van harte welkom op de vogelwei en stond even stil bij het 25 jarig jubileum van dit evenement in de huidige vorm. Het vogelschieten in Hall kent nl. al een veel langere traditie maar 25 jaar geleden is er met een vernieuwd bestuur bij de notaris een verandering in het regelement vastgelegd zodat ook oud-Halleneren en mensen die lid zijn van een Hallse vereniging mee mogen doen met het vogelschieten. Hij bedankte 7 personen die al 25 jaar een functie bekleden binnen het bestuur en terreincommissie.

Alle schutters krijgen door het bestuur een consumptiemunt van Bello aangeboden en tijdens de prijsuitreiking worden er 2 extra prijzen in de vorm van een bon voor een halve abraham verloot.

Het schieten op de 3 vogels kon daarna beginnen met het eerste schot door de koningen van het afgelopen jaar. Met het 2e schot op de oude vogel schoot Stefanie Huiskes het ei eraf en won daarmee de Derk van Galen prijs. De vogels werden vakkundig gesloopt, rond 16.00 ging het heel snel bij de jonge vogel en was het Willian Bloemendal die koelbloedig met het 402e schot de romp naar beneden deed vallen, de staart die er nog aanzat zou verloot worden.

Kort daarna was het bij de jeugdvogel Auke van de Gouw die de trekker overhaalde het 367e schot was beslissend. Hij koos zijn zus als prinsesgemaal. Tot slot werd het heel spannend bij de oude vogel. Een reeks van schutters had de kans om de vogel naar beneden te halen maar slaagden hier echter niet in. Het werd het heel stil op de volle wei en met het 397e schot van Gerda Hulshof werd het laatste stuk hout eraf geschoten.. Met de muziekvereniging voorop ging het daarna naar partycentrum Bello voor de prijsuitreiking en uiteraard het ‘napraten’.

De winnaars op een rij:

Jeugdvogel met 19 schutters:

Bal; Rens Derickx. Ei; Sofie Pieters. Kop; Hymke Leeflang. L. Vleugel; Lieke van de Gouw.

R. Vleugel; Laure Mulder. Staart; Daan Koopman. Romp; Auke van de Gouw met zijn zus Lieke als prinsesgemaal.

Jonge vogel met 114 schutters:

Bal; Martin v Galen. Ei; Aljo Schotpoort. Kop; Henk Bouwmeester. L. Vleugel; Celine Leeflang.

R. Vleugel; Jay Groenewoud. Staart: Herre Achterkamp. (na loting) Romp; Willian Boemendal met zijn vriendin Leonie Plant als prinsesgemaal

Oude vogel met 129 schutters:

Bal; Judith Barmentlo. Ei; Stefanie Huiskes. Kop; Berry Bos. L. Vleugel: Gerrit v/d Velde.

R. Vleugel; Henk van ’t Ende. Staart; Jan Hoevers. Romp; Gerda Hulshof met haar man Wim als koning.

Extra prijzen;

½ Abraham jonge vogel; Willian Bloemendal (na loting)

½ Abraham oude vogel Ronnie te Winkel (na loting)