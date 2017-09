Jochem Sevenster is verknocht aan heide

DIEREN - Binnenkort wordt hij 80 jaar oud en nog altijd zit hij bijna dagelijks op zijn knieën tussen de heide, zo schrijft Tineke Heidenis. Ze heeft het over Jochem Sevenster, die al zeventien jaar lang de heide in De Slenk in Dieren onderhoudt. En dankzij zijn inspanningen die hij met engelengeduld-in-duizendvoud verricht, kan de Dierense bevolking genieten van een uniek stukje landschap midden in hun dorp.

Jochum Sevenster was voor zijn pensionering (jacht)opzichter in dienst van Middachten en Heidenis herinnert zich nog uit die tijd dat hij tijdens het soms snel stijgende water tot tranen toe bewogen was bij het zien van verdrinkende hazen, konijnen en reeën, in de toen snel volstromende Havikerwaard. Hij smeekte dan het publiek letterlijk toch alsjeblieft weg te blijven uit het gebied, om de in nood verkerende dieren niet verder op te jagen.

En de groene genen kropen en kruipen waar ze niet gaan konden; de moeder van Jochem had indertijd een van de mooiste boerderijtuinen van ons land en ook zijn dochter heeft een "juweeltje van een tuin", aldus haar vader.

De Slenk ligt vlak voor zijn huis. Oorspronkelijk was dit een terreintje dat door de gemeente Rheden onderhouden werd, maar het onderhoud werd verminderd, want was te duur, en langzaam maar zeker veranderde het één hectare grote stuk heide in een onkruidveld. Want dat is het natuurlijke proces; heide moet tot in lengte van dagen kunstmatig in stand gehouden worden, wil het niet verdwijnen en opgevolgd worden door bos.

Jochem Sevenster ging dat aan het hart en hij besloot het onderhoud van de gemeente over te nemen. Daarbij ging hij ver, heel ver. Hij verloor compleet zijn hart aan dat stukje grond. Zodra het weer dat toelaat, gaat hij aan de gang om mos en onkruid tussen de heide te verwijderen en zelfs het hardnekkige, bijna niet uit te roeien, kweekgras te lijf te gaan. Van tijd tot tijd worden er door de gemeente stroken geplagd die door Sevenster weer worden ingeplant. Achter zijn huis staan duizenden potjes met minuscule stekjes heide die hij opkweekt en in de vrij gekomen grond zet. Soms ook gebruikt hij heidezaad, dat helaas vaak minder goed opkomt dan zijn stekjes. Sevenster is totaal verslingerd aan heide. Hij verzamelde een schitterende collectie van soorten uit binnen- en buitenland en zette die in een stuk grond voor zijn huis. Menigeen stopt er en om het kleurrijke tafereel te bewonderen en te fotograferen. Ook zijn mooie achtertuin staat er vol mee, naar eigen zeggen met meer dan 2.000 planten.

Tineke Heidenis: : Jaren geleden deed ik de gemeente een voorstel om een informatiebord met foto's van bijzondere planten die ook in de Slenk groeiden, bij het veld te plaatsen, inclusief enige uitleg over hoe dit gebiedje zo mooi in stand bleef en wie daarvoor verantwoordelijk was. Helaas, men vond dat te duur. Voor mij reden om bij zijn (bijna) tachtigste verjaardag deze bijzondere inwoner van ons dorp eens in het zonnetje te zetten. Het lijkt mij dat hij dat zeker verdient."