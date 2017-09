Koningen van Hall

HALL - Het 3e weekend in september staat traditioneel bij alle (oud-)Hallenaren in de agenda als het feest van de Hallse kermis. Vroeger een feest van 2 dagen, de laatste jaren wordt er al op vrijdagavond begonnen met ‘indrinken en vooruitkijken’ naar het belangrijkste onderdeel daarvan, het vogelschieten op zaterdagmiddag. Op zondag ontmoeten Hallenaren en oud-Hallenaren elkaar en lijkt het wel een dorpsreünie.

De voorafgaande dagen waren al behoorlijk herfstachtig en ook voor zaterdag stonden er buien voorspeld. Maar onder omstandigheden als deze, waar je toch geen invloed op hebt, blijft de Hallenaar gewoon nuchter, al duurt dat vaak niet zo lang.

De commissie volksvermaak had er voor gezorgd dat alles tot in de puntjes was voorbereid, het terrein goed te belopen was en voor de wachtende schutters en belangstellenden stonden tenten opgesteld. Muziekvereniging D.E.S. zorgde voor de muzikale omlijsting vanuit een door Voskamp verhuur beschikbaar gestelde vrachtwagen. Vanzelfsprekend moest ook het kruit droog gehouden worden waarmee de mannen uit Loenen van de Nationale Feest en Herdenkings Vereniging waren gekomen. Mede dankzij deze geoliede machine verliep het hele gebeuren, ondanks de regen, naar ieders tevredenheid.

Het schieten op de 3 vogels begon ’s-middags om 1 uur, de jeugd vanaf half twee, met het 1e schot door de koningen van vorig jaar. Met het 2e schot op de oude vogel schoot Hans Hendriks het ei eraf en won daarmee de Derk van Galen prijs. Daarna ging het gestaag door, zowel met het schieten alsook met de regen. De vogels werden vakkundig gesloopt, geen enkele prijs bleef zitten.

Om iets voor half vier was de jeugdvogel na 275 schoten het 1e slachtoffer toen Sophie Pieters de trekker overhaalde. Zij koos haar zus Emma tot koningin. Een paar minuten later was de spanning te snijden bij de jonge vogel. De voorlaatste schutter lukte het net niet om de vogel naar beneden te halen. Toch zou hij koning worden omdat het zijn vrouw, Marion Visschers, wel lukte met het 313e schot om koningin te worden. Een emotioneel moment voor beiden maar met enthousiasme begroet door alle aanwezigen omdat zij ook nauw betrokken zijn bij de organisatie. Vanaf dat moment deden de mannen uit Loenen er letterlijk en figuurlijk een schepje boven op en een kwartier later lag ook het laatste restje van de oude vogel op de grond. Het 330e schot van Eric Jonkers was hard aangekomen, hij koos zijn vrouw Marian tot koningin. Met de muziekvereniging voorop ging het daarna naar partycentrum Bello voor de prijsuitreiking en uiteraard het ‘napraten’.

De winnaars op een rij:

Jeugdvogel met 23 schutters: Bal; Sam Udink. Ei; Max Udink. L. Vleugel; Chelsey ten Hove. R. Vleugel; Emma Pieters. Staart; Daan Koopman (na loting). Kop; Robin Ottink (na loting). Romp; Sophie Pieters met zus Emma als koningin.

Jonge vogel met 117 schutters: Bal; Roos Hulshof. Ei; Boris te Winkel. L. Vleugel; Berthe Elshof. R. Vleugel; Antoni Achterkamp. Staart; Frank van de Baan. Kop; Ferry Bleumink. Romp; Marion Visschers met haar man Eric als koning.

Oude vogel met 123 schutters: Bal; Ab Schotpoort. Ei; Hans Hendriks. L. Vleugel; Herman Leeflang. R. Vleugel; Henk van ‘t Ende. Staart; Eppe Verbeek. Kop; Nicolien Leeflang. Romp; Eric Jonkers met zijn vrouw Marian als koningin.