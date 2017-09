Geslaagde provinciale wandeldag

RHEDEN / De afdeling Dieren van de Vrouwen van Nu heeft onlangs de jaarlijkse provinciale wandeldag gehouden. De wandeling ging door bossen, langs beken en over de bloeiende heide. De start en finish was bij het Bezoekerscentrum/Brasserie de Veluwezoom in Rheden waar de deelnemers koffie met door leden van de Vrouwen van Nu zelfgebakken cake ontvingen. Bij het tennispark Beekhuizen werden zij getrakteerd op een heerlijke kom soep en op de Zijpenberg werden pakjes sap en een appel (beschikbaar gesteld door de COOP) uitgedeeld.

Ondanks een klein buitje was het prima wandelweer. Ook de herten en zwijnen met jongen lieten zich zien. Op de heide liep zelfs de herder met zijn kudde. De wandelaars waren moe, maar voldaan en hadden genoten van de prachtige wandeling en de schitterende omgeving. Het succes van deze wandeldag is mede te danken aan alle vrijwilligers.