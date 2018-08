Punten scoren op de zeskamp

BRUMMEN - De Kinder Vakantie Spelen in Brummen stonden vorige week geheel in het teken van Harlekijn en de maffiabaas. Martijn Sikkema, lid van de werkgroep: "Harlekijn gaat al meer dan veertig jaar mee hier in Brummen. Zo lang bestaat het al." De leden van de werkgroep en alle vrijwilligers zijn veelal mensen die vroeger ook mee hebben gedaan aan de spelen. Bij alle activiteiten konden de groepen punten verdienen. Het groepje met de meeste punten aan het einde van de week, mocht een spel uitzoeken om mee naar huis te nemen. De groepjes zijn verdeeld in drie leeftijdscategorieën. Donderdag streden de groepen in de zeskamp om punten (foto), met veel water en plezier. 92 Kinderen speelden mee tijdens de Kinder Vakantie Spelen. Sikkema: "Iets minder dan normaal, meestal halen we de 100 wel." Natuurlijk werden er ook hutten gebouwd, dat was grotendeels maandag al gebeurd, daarna was het tijd voor speurtochten, blijven slapen op het terrein, zwemmen bij Rhienderoord en heel veel spellen op het terrein aan de Hazenbrg."

Foto: Lotte Bienias