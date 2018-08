Eerbeekse vierdaagselopers

EERBEEK - Voorafgaand aan de laatste editie van de Nijmeegse Vierdaagse ontstond bij Ben te Kamp en Toon Klomp het idee om na deze Nijmeegse mars met alle Eerbeekse wandelaars op de foto te gaan. En zo geschiedde. De twee deden een oproep in deze krant en zeker dertig mensen reageerden enthousiast. Te Kamp: "Eén van de reacties was: 'Ik loop al twintig jaar mee, maar er is nog nooit een foto gemaakt. Dus ik vind het een hartstikke leuk initiatief en leuk om een keer op de foto te staan'." Te Kamp denkt dat er zeker wel vijftig mensen uit Eerbeek de Vierdaagse in Nijmegen hebben gewandeld, maar dat sommigen nog met vakantie waren of de oproep in de krant te laathebben gelezen. Op de foto staan deelnemers die 30, 40 en 50 kilometer hebben gelopen.

foto: Susan Bonhof Fotografie