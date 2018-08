G-Voetballers beginnen weer

LOENEN - Vrijdag 24 augustus begint de training voor de G-Voetballers van voetbalvereniging Loenermark uit Loenen weer. Zij trainen iedere vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur. G-Voetbal, of aangepast voetbal, is voor iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. iedereen vanaf zes jaar is welkom te komen voetballen. Loenermark streeft ernaar om door voetbaltraining en het spelen van wedstrijden de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek te verbeteren. Het allerbelangrijkste vindt Loenermark echter dat G-Voetballers onderling veel plezier beleven. Loenermark heeft zowel jeugd- als seniorenspelers, jongens en meisjes. De club is altijd op zoek naar aanvulling voor de teams. Belangstellenden kunnen vrijblijvend naar de training komen of een mail sturen naar g-voetbal@vvloenermark.nl.