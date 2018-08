Zomerse Buurtmarkt in Oeken

OEKEN - Stichting De Mollenhof houdt op zondag 26 augustus in Oeken haar jaarlijkse Zomer Buurtmarkt. Van 12.00 tot 16.00 zijn bezoekers welkom in De Mollenhof aan de Kleine Vosstraat 7 in Oeken.

De Zomer Buurtmarkt is een gezellige markt waar van alles te beleven valt. Er zijn twintig kramen waar regionale producten worden verkocht: van seizoensgroenten van de bio-boer, honing rechtstreeks van de imker tot aan handgemaakte kaarsen en sieraden.

Demonstraties van oude ambachten zoals kantklossen, mandenvlechten en houtbewerking zorgen voor een gezellige ouderwetse sfeer. Schrijvers en dichters uit de streek vertellen hun verhalen of dragen een gedicht voor. Lokale beginnende muzikanten krijgen de kans om hun muziek te laten horen. En een loterij geeft kans op een leuke prijs. De prijzen zijn aangeboden door plaatselijke ondernemers. Ook aan de kleintjes is gedacht: zij kunnen worden geschminkt tot een stoere leeuw of piraat, vrolijke vlinder of mooie bloem.

De Mollenhof is een kleinschalige ontmoetingsplek voor hoofdzakelijk ouderen in het buitengebied van Oeken/Brummen. Zij biedt onder meer ondersteuning op het gebied van zorg met indicatie en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een prachtige plek waar mensen kunnen genieten van rust, natuur en prettig gezelschap. De Mollenhof wordt gerund door zorgprofessionals en vrijwilligers. Behalve een gezellige middag krijgen mensen ook de gelegenheid om kennis te maken met het waardevolle werk van de stichting.

De stichting roept mensen op om vooral met de fiets te komen. De auto parkeren kost 1 euro.

www.mollenhof.org