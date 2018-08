Trekkertrek in Tonden

TONDEN - Op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus zijn er weer trekkertrek-wedstrijden in Tonden, georganiseerd door de plaatselijke Oranjevereniging. Door middel van een sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand weg te rijden, wordt bepaald welke tractor het sterkst is.

Deze 21e editie belooft weer een waar spektakel te worden met standaard-, sport- en supersportklassen. De wedstrijden beginnen vrijdagavond om 19.00 uur met voorrondes. Op zaterdag wordt er vanaf 16.00 uur gestreden. De organisatie houdt de regels van de TSTA (Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek) aan.

De commentatoren van dit jaar zijn Jarno Brouwer en Richard Tibben. Thomas Weijenberg (Tommy Carving) geeft een demonstratie in hout sculpturen met een motorzaag. Tijdens en na afloop van de wedstrijden zal de Drive-innshow Down Under zijn debuut maken in Tonden.

Op de zaterdagmiddag om 16.30 uur is er voor de jeugd een skelterslep. De kinderen moeten met hun skelter een zware sleepwagen zover mogelijk zien mee te nemen. De vraag is dan wie de meeste meters kan maken. Dit jaar is er een nieuwe sleepwagen wat de strijd volgens de organisatie nog spannender maakt. Het adres is Hoevesteeg 3 in Tonden.