Inwoners Brummen zijn beter afval gaan scheiden

BRUMMEN – Inwoners van Brummen zijn de afgelopen vier jaar steeds minder afval gaan aanbieden. Dit afval is ook steeds beter gescheiden. Hierdoor kon de afvalstoffenheffing worden verlaagd en betaalt een gemiddeld gezin 25 procent minder voor de afvoer van afval.

In 2013 heeft de gemeenteraad van Brummen doelstellingen vastgesteld voor het inzamelen van huishoudelijk afval voor de jaren 2013-2017. Zo vlak voor het eind van deze periode concludeert de gemeente dat de inwoners van Brummen de afgelopen vier jaar minder afval zijn gaan aanbieden en dit afval ook beter zijn gaan scheiden. Het gescheiden aanbieden van afval maakt hergebruik van grondstoffen mogelijk.

In 2016 werd 70 procent van het afval gescheiden aangeboden, dit was in 2013 nog 59 procent. Vooral de invoering van de minicontainer voor de inzameling van plastics, metalen en drankkartons (PMD) heeft een meetbaar positief effect gehad op de afvalscheiding. Naast de PMD wordt groente, fruit en tuinafval (GFT), papier, glas, boeken, elektronica, speelgoed en textiel (BEST-tas) en chemisch afval apart ingezameld.

Binnenkort start de gemeente met een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar. Hoewel de inzamelingsresultaten goed zijn, kan het nog beter. Opvallend is bijvoorbeeld de nog relatief grote hoeveelheid GFT-afval in de restafvalcontainer ,terwijl de GFT-container vaker opgehaald wordt en bovendien veel goedkoper is.

Het uiteindelijke doel is om in 2030 niet meer dan 10 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren. Nu is dat ongeveer 110 kilo per inwoner per jaar en er moeten dus nog wat stappen worden gezet om dit doel te bereiken..