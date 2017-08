Verpleegkundig kinderdagverblijf biedt intensieve zorg

ARNHEM - Op 1 september opent Verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV) Dea Dia haar deuren. Ze vestigen zich op de locatie Siza Kemperbergerweg in Arnhem. Het is een initiatief van Nanda Snijder en de uit Spankeren afkomstige Linda Willems, beiden tot op heden werkzaam als ZZP’ers bij gezinnen thuis.

Een verpleegkundig kinderdagverblijf is een vrij nieuw concept, wat op dit moment vooral bestaat in het Westen van het land. "Mede daarom willen we graag dat mensen rondom de regio Arnhem ook op de hoogte zijn van wat wij kunnen bieden", aldus Linda Willems. "Het biedt kinderen professionele zorg en ouders een beetje tijd voor zichzelf."

VKDV Dea Dia biedt dagopvang met verpleegkundige zorg voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Het gaat om specifieke zorg vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) voor kinderen met een indicatie voor Intensieve Kindzorg. Kinderen krijgen daarmee de mogelijkheid om in een andere omgeving te zijn en zich zo gewoon mogelijk te ontwikkelen, samen met andere kinderen en in een kindvriendelijke en veilige omgeving. Ouders hebben even tijd voor zichzelf. Gespecialiseerde (kinder)verpleegkundigenvoeren de benodigde zorg uit. Hierbij valt te denken aan zuurstoftoediening, infusietherapie, thuisbeademing, continue sondevoeding middels een neus-maagsonde, 24- uurs monitoring of de zorg rondom moeilijk instelbare diabetes. Zorg waarbij een kind continue verpleegkundig toezicht of toezicht in de nabijheid nodig heeft. "Wij voeren deze zorg uit in samenspraak met (kinder)artsen, therapeuten en ouders. Naast de verpleegkundige zorg stimuleren wij deze kinderen in hun ontwikkeling", aldus Snijder en Willems. "Vanuit onze pedagogische visie zullen we passende, stimulerende activiteiten aanbieden."

www.vkdv-arnhem.nl