Natuur Veluwezoom 's nachts alleen voor de dieren

REGIO - Het is een schitterende plek om foto's van de opkomende zon te maken; de hellingen van de Posbank. Maar om er bij het krieken van de dag met de camera paraat te kunnen staan, moet je er al in het nachtelijk duister naar toe. En dat mag niet. Het verstoort namelijk het wild. Het gebied is niet voor niets 's nachts afgesloten voor alle verkeer. Er zal op worden gecontroleerd en worden beboet.

Ieder jaar trekken de bloeiende heidevelden van het Herikhuizerveld (Posbank) veel publiek. Met name in de ochtend is het voor fotografen zeer aantrekkelijk om de glooiende heidevelden met de ochtendnevel op de gevoelige plaat te zetten. Om op de mooiste plekjes te komen, rijden de fotografen via de openbare weg de Posbank op. Iets wat zoals gezegd voor zonsondergang en overigens ook na zonsondergang niet toegestaan is. Wie dit wel doet, kan op een bekeuring rekenen. Handhavers van gemeentes, politie en Natuurmonumenten trekken hierin gezamenlijk handhavend op.

Doordat veel van die fraaie plaatjes volop gedeeld werden via internet, had dat een aanzuigende werking en op sommige ochtenden stonden er rijen auto's langs de weg. Echter, de aanwezigheid van de fotografen op het Herikhuizerveld verstoort de rust van de vele dieren die er leven. Herten, zwijnen, reeën en andere dieren worden in de avond actief, als de laatste bezoekers tegen het gebied hebben verlaten. De tijd tot zonsopkomst hebben ze nodig om voldoende te kunnen eten.

Boswachter José Lamain; "Rond deze periode zien we het aantal bezoeken voor zonsopkomst toenemen, waardoor er ook meer aanrijdingen plaatsvinden. De meeste dieren weten hun pas in te houden voor de eerste auto, maar wanneer ze uiteindelijk de oversteek durven te maken, worden ze slachtoffer van een volgend voertuig. Daarnaast kan een op de vlucht geslagen dier zichzelf verwonden. Iets wat meestal buiten het gezichtsveld van de veroorzaker gebeurd, maar het is de boswachter die het dier vindt en het dier uit zijn lijden moet verlossen. De verstoring geldt echter niet alleen voor de grotere dieren, ook kleinere dieren, zoals nachtvlinders vallen ten prooi aan auto’s. Ze komen juist op de lichten af en hebben uiteindelijk geen schijn van kans. Daarom zeggen wij: Overdag is iedereen welkom, maar ’s nachts is het bos voor de dieren."