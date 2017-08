Doesburg laat de veiligheid monitoren

DOESBURG - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn voorbeelden van de vragen uit de Veiligheidsmonitor in de gemeente Doesburg. Die wordt binnenkort uitgevoerd.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie in die gemeente. Dit onderzoek wordt gehouden op gemeentelijk en op landelijk niveau. Het gemeentelijk onderzoek in Doesburg begint deze maand nog; de resultaten worden in maart 2018 verwacht.

De gemeente Doesburg gebruikt het onderzoek bij het vormgeven en bijstellen van haar veiligheidsbeleid. I&O Research voert het onderzoek uit, in opdracht van de gemeente.

Burgemeester Loes van der Meijs, verantwoordelijk voor onder meer veiligheid en openbare orde, hoopt op veel reacties van de inwoners van de gemeente: “Het is namelijk erg belangrijk dat we zien wat de Doesburgers van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente en de regio vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen.”

Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Doesburg meedoen met het onderzoek. Hoe meer reacties, hoe beter het beeld van de veiligheid in de gemeente en de regio. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor het evalueren en bijstellen van het veiligheidsbeleid.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief thuis. In die brief staat de uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. De afgelopen jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten geweest.

Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl.