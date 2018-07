VVV-informatiepunt op station Eerbeek

EERBEEK - VVV Eerbeek opende zondag een extra VVV-informatiepunt op het station in Eerbeek. De gemeente Brummen streeft er met een aantal partijen naar om het station en de directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen en recreanten. Hiermee willen zij bezoekers die Eerbeek per stoomtrein aandoen verleiden om ook een bezoek aan (het centrum van) Eerbeek te brengen.

Om de burgerparticipatie goed vorm te geven, heeft Inez Hendriks, eigenaar van VVV Eerbeek contact gezocht met de familie Strijker, eigenaar van het station Eerbeek. Al snel werd duidelijk dat men gezamenlijk een kans zag om het oude lampenhok van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) te gebruiken als extra VVV-informatiepunt. Er werd overeenstemming bereikt en het lampenhok is in gebruik genomen. De VSM leverde dezelfde dag nog posters, folders en de dienstregeling. De oude wagons worden nog vervangen, waardoor het plein er nog fraaier uit komt te zien.

Bij het informatiepunt is informatie aanwezig over de directe omgeving met daarbij wandel- en fietsroutes. Ook wordt er verwezen naar het centrum van het dorp. De stoomtrein heeft een dienstregeling waarbij de toeristen een korte stop maken terwijl de locomotief van plek wisselt. Tijdens deze wissel is het mogelijk om een ijsje te eten op het perron of een folder uit het rek te pakken.

Tijdens de zomervakantie is het informatiepunt geopend op maandag, vrijdag en zondag tijdens de stop in Eerbeek. Op dinsdag, woensdag en donderdag vertrekt de trein naar Dieren. De tocht duurt anderhalf uur. De vertrektijden zijn 10.49 uur en 14.19 uur. Kaartjes kunnen in de trein gekocht worden.