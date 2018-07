65 Jaar gelukkig getrouwd!

BRUMMEN - Het was dinsdag groot feest in Brummen. Het echtpaar Van Tent Beking - Van Dooijeweert vierde dat zij deze dag 65 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. In de ochtend bracht burgemeester Alex van Hedel het echtpaar een bezoekje om hen namens de gemeente Brummen te feliciteren met dit heuglijke feit. In de middag hield het diamanten echtpaar een receptie voor vrienden, familie en bekenden.

De heer Jan van Tent Beking (91) is op 23 februari 1927 in Spankeren geboren en mevrouw Dinie Van Tent Beking - Van Dooijeweert (bijna 88) is op 27 juli 1930 geboren in Neerijnen. Het echtpaar kreeg een dochter, heeft twee kleinkinderen en inmiddels ook weer twee achterkleinkinderen waar ze ontzettend dol op zijn. De heer van tent Beking zegt stralend: "Ik heb zo'n leuk leven gehad en nog steeds is het heel mooi. We zijn altijd veel met vakantie geweest en de laatste jaren overwinterden we drie maanden in Benidorm in Spanje. Ik heb echt een mooie tijd gehad en daar ben ik heel blij mee."

De heer Van Tent Beking heeft drie jaar in dienst gezeten, in Nederlands-Indië. Bij terugkomst heeft hij bij Lepper in Dieren gewerkt, bij de Billiton en daarna, het grootste gedeelte van zijn werkende leven, bij de PTT Post.

De twee leerden elkaar kennen bij het tramsation in Dieren. "Daar heb ik haar voor het eerst geknuffeld," vertelt de bruidegom. Mevrouw Van Tent Beking - Van Dooijeweert: "Ik was in die tijd conductrice en kwam zo in Dieren terecht. Het was fen fijne baan qua verdiensten en het vrije leven. Toch stopte ik hier al mee in onze verkeringstijd omdat Jan die wisselende diensten maar niets vond. Toen kwam ik bij de gezinsverzorging terecht. Daar heb ik tot ons trouwen gewerkt en daarna werd helaas de moeder van Jan ziek. Ik heb haar zeven maanden verzorgd. Het was zo'n lieve vrouw."



Al gauw daarna verhuisde het echtpaar van Dieren naar Arnhem, waar ze heel lang hebben gewoond. De laatste elf jaar woont het echtpaar in Brummen, vlakbij hun dochter. Dankzij haar kan het echtpaar nog zelfstandig wonen en daar zijn ze erg blij mee. Hun dochter doet het graag: "Ik heb altijd hele lieve ouders gehad. De rollen zijn nu omgedraaid. Ik doe het graag voor ze." Als cadeau voor het jubileum heeft de familie de tuin meer onderhouds- en gebruiksvriendelijk gemaakt. Mevrouw Van Tent Beking gebruikt op slechtere dagen een rollator. Nu kan ze door de bredere tegels gemakkelijker het huis uit komen. Er staan nog wel wat plantjes in, want het echtpaar was dol op tuinieren. Helaas gaat dat nu niet meer. de heer Van Tent Beking: "Ik merk wel dat het met lopen allemaal iets onzekerder wordt. Ik heb nog geen rollator, maar ik vind het de mooiste uitvinding. Oudere mensen kunnen met een rollator nog goed de deur uit. Fantastisch."

Foto: Lotte Bienias