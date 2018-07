Veel blikschade bij aanrijding

ELLECOM - Niemand raakte gewond, maar een auto raakte vorige week dinsdagmiddag wel flink beschadigd bij een aanrijding op de Ellecomsedijk tussen Dieren en Ellecom. Een vrachtwagenchauffeur moest in Dieren zijn, maar was door de nieuwe verkeerssituatie verkeerd gereden. Hij zag geen eerdere mogelijkheid om te keren dan op het nieuwe kruispunt van de Ellecomsedijk met de Arnhemsestraatweg. Hierbij raakte hij een personenauto, die flink beschadigd raakte. Volgens de politie zat de auto in de dode hoek van de vrachtwagen.

foto: Melvin/Persbureau Heitink