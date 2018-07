Zonkracht van start

HUMMELO - Donderdag 12 juli opende wethouder Paul Hofman van de Gemeente Bronckhorst drie installaties met zonnepanelen van Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. De eerste installatie ligt op het dak van een grote schuur IJsboerderij de Steenoven aan de Broekstraat. De zonnepanelen wekken stroom op voor meerdere huishoudens.

De start van het project Zonkracht was een feestelijk moment. Aan een verrijker was een gigantische lampenkap gemaakt met een echte lamp erin. Wethouder Paul Hofman knipte een grijze kabel door om daarna een groene kabel aan te sluiten, die de lamp liet branden op groene stroom.

Zonkracht Hummelo bestaat uit 62 huishoudens uit Hummelo en omstreken, die in totaal 699 zonnepanelen plaatsten op drie staldaken ten noorden van het dorp. De betreffende boeren stelden hun daken hiervoor kosteloos ter beschikking. De deelnemers aan dit project maken gebruik van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Hierbij leggen ze panelen op centrale daken, maar hebben gelijke financiële voordelen als particulieren met zonnepanelen op hun eigen dak. De installaties gaan ongeveer 172.000 kWh aan energie leveren. Deze energie wordt verkocht aan de Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) en blijft daarmee in de Achterhoek. Dit project draagt daarmee bij aan de ambitie om de Achterhoek in 2030 energieneutraal te maken.