Nieuwe busstation en passerelle in gebruik

DIEREN - Vorige week werd het tijdelijk busstation bij het station in Dieren verplaatst van de hoek Harderwijkerweg naar het nieuwe dek van de tunnelbak. Sinds maandag 17 juli halteren de bussen volgens de normale dienstregeling op de nieuwe plek. De fietsvoorzieningen (fietsenrekken en -kluizen) zijn ook verhuisd. De passerelle fungeert vanaf dat moment - met het perron als mogelijke bestemming - als de verbinding tussen Dieren noord en zuid. De liften zijn pas medio september klaar. Tot die tijd blijft het station ook via het overpad bereikbaar.

Het verkeer merkt niet veel van deze veranderingen. De afwikkeling blijft hetzelfde en af en toe regelt een verkeersregelaar het verkeer zodat complexe bouwwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Fietsers en voetgangers kunnen via het Stationsplein naar het busstation. Fietsers kunnen dus vanaf 17 juli hun fiets niet meer bij de Harderwijkerweg kwijt.