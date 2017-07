Succesvolle koorscholing Phoenix

BRUMMEN - Het regent praktische tips tijdens de koorscholing van Anke ter Riet bij Vrouwenkoor Phoenix in Brummen. De meeste vrouwen van het 60-koppige koor hebben al aardig wat zangervaring, maar bijscholing blijft altijd nodig en is vooral een erg leuke afwisseling op de vaste repetitie-avonden. De ervaren sopraan Anke ter Riet heeft inmiddels drie avonden verzorgd.

Ter Riet: “Phoenix is een leuk koor, met enthousiaste leden en een bestuur dat er alles aan doet om het koor op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren, zonder ook de ontspanning van het ‘lekker zingen met elkaar’ uit het oog te verliezen. Tijdens de koorscholing merkte ik dat sommige leden redelijk ‘vast’ in hun lichaam zaten. Ik heb er vooral aan gewerkt om meer ontspanning in het zingen te krijgen, door dus wat losser in het lichaam te worden. De koorscholing is daardoor wel een beetje fysieke inspanning geworden. Met een ontspannen lichaam merk je onmiddellijk dat de klank vooruitgaat en er minder ‘geknepen’ wordt. Het is dan ook eenvoudiger om de toon op hoogte te houden. Ik vind vooral plezier in het zingen belangrijk; wel werken aan een zo goed mogelijk, beter resultaat, maar een grapje tussendoor is absolute noodzaak. Gelukkig heeft Phoenix een enthousiaste dirigent en een fantastische pianiste, dus alle ingrediënten zijn aanwezig zodat Phoenix nog jaren en jaren als vrouwenkoor kan blijven bestaan.”

Ook de koorleden zelf zijn erg enthousiast over de scholing. “Ik zit nu 1,5 jaar bij het koor. Het is best spannend om bij zo’n groot koor te beginnen. Zelf had ik namelijk weinig koorervaring, maar ik ben met open armen ontvangen”, vertelt alt Marjan (46 jaar). “Het is mooi om tijdens zo’n koorscholing te merken dat je best snel beter kunt leren zingen. Vooral het toepassen van de juiste ademhaling levert direct resultaat in zuiverheid en haalbaarheid qua hoogte en zelfs laagte. En grappig dat je alleen al op een o- en i-klank blijkbaar een uur kunt repeteren. Echt fijn wat de tips van Anke in korte tijd opleveren. Nu is het de kunst om de tips ook zelf op te pakken in de praktijk.”

Phoenix zoekt altijd nieuwe aanwas. Het vrouwenkoor zingt mooie klassieke nummers en ook moderner werk. Leden komen behalve uit Brummen ook uit de omgeving van Dieren, Zutphen, Ellecom, Warnsveld, Eerbeek, Steenderen en verder.



www.vrouwenkoorphoenix.nl