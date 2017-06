Samen lunchen bij MFC in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op woensdag 21 juni wordt er in Klarenbeek weer een 12-uurtje gehouden. Dit is een lunch voor iedereen die van lekker eten en gezelligheid houdt. De lunch sluit aan op de wekelijkse inloopochtend, die iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het MFC wordt gehouden.



De lunch, die deze ochtend om 11.30 uur begint, wordt verzorgd door de horecabeheerders van De Brug en vrijwilligers van de Klarenbeekse hulpdienst Helpende Handen, die zich weer geheel belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Wie samen wil eten, kan zich tot 19 juni aanmelden via dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl of tel. 06-12260021. De kosten bedragen 6 euro.

Tijdens de inloopochtend is het mogelijk om boeken te lenen bij het uitleenpunt van de bibliotheek, informatie te krijgen over het gebruik van een tablet of e-reader, de krant te lezen aan de leestafel, gewoon lekker een praatje te maken of een spelletje te doen. Op woensdagochtend 21 juni zijn vanaf 10.15 uur ook de peuters van Peuteropvang Klarenbeek aanwezig om samen spelletjes te doen

Deze ochtend wordt er, net zoals iedere eerste en derde woensdag van de maand, weer gewandeld vanaf het MFC. Om 09.30 uur vertrekt een groep voor een wandeling van ongeveer 8 kilometer. Na afloop is het dus mogelijk om bij de lunch aan te sluiten.