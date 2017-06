Thiel wint Eikelkamp Tournament

GIESBEEK - Team Thiel heeft op 10 juni de zesde editie van het Eijkelkamp Foundation Tournament gewonnen. De zenuwslopende finale tegen Team Rotra, eindigend in 1-1, werd beslist door penalty’s. De keeper van Team Thiel eiste in deze penaltyserie de hoofdrol op, door twee van de vijf penalty’s te keren. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het toernooi dat Team Thiel het toernooi wint dat dit jaar een recordaantal deelnemende teams mocht verwelkomen.

Ieder team dat meedoet aan het Eijkelkamp Foundation Tournament betaalt 75 euro inschrijfgeld. Het inschrijfgeld komt in zijn geheel ten goede aan project De Water Ondernemer van de Eijkelkamp Foundation. Doel van het project is om 100.000 inwoners van Benin te voorzien van veilig drinkwater.

eijkelkampfoundation.com