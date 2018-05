Molenweekend in Giesbeek

Op 20 en 21 mei is het Pinksteren en dan is Giesbeek zoals altijd het decor voor het Molenweekend. Dit grote en gewaardeerde event rond de Giese molen wordt georganiseerd door drumfanfare Red & Black.

Maandag 21 mei is er weer de groots opgezette jaar- en rommelmarkt in de Meentsestraat en Pastoor Slingerstraat. Deze markt, die om 10.00 uur begint, is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de gezelligste uit de regio met zo'n 10.000 bezoekers. De veelzijdigheid van de markt is wat veel mensen aanspreekt. Dat de vereniging zelf, particulieren vanuit de omgeving en veel aanwonenden van de markt (2e-hands) spullen verkopen, maakt het Molenweekend uniek in z'n soort. Op verschillende plekken langs de route is er muziek en her en der poppen spontaan terrasjes op. Uiteraard opent molenaar van Hal ook de deuren en is molen de Hoop van binnen te bewonderen, nu nog hopen op een beetje wind. Langs het Molenplein en Dorpsplein is de grote rommel- en snuffelmarkt opgesteld waarbij de liefhebbers van tweedehands artikelen rijkelijk aan hun trekken komen. Lekker neuzen tussen oude boeken, kleding, speelgoed, gereedschap, de potjes en pannetjes en wat al niet meer. Eenmaal hongerig van het gezellig slenteren langs al die kramen en opritten is er genoeg te proeven: gebrande noten, vers fruit, snoep uit grootmoeders tijd, gerookte paling, pittige loempiaatjes of lekkere worst van Schutje.

In de middag is er op het Molenplein de Amerikaanse Verkoop waarbij allerlei spullen zoals antiek, kunst, curiosa én verrassingspakketten per opbod worden verkocht. Iedereen weet intussen dat de inhoud van zo'n pakket zeer mooi maar ook 'zeer ludiek' kan zijn, wat altijd zorgt voor veel hilariteit. Pas maar op dat je geen klap van de molen krijgt!

Ook staat er in de middag ‘Liemers Got Talent’ op het programma. Alle kinderen van de basisschool kunnen meedoen en de winnaar krijgt een fikse geldprijs. Het podium is voor even helemaal van jou. Misschien ben je wel een ster in zingen, een held op viool of kun je met bijvoorbeeld een diabolo, spinner of bmx een paar te gekke stunts? Geef je dan op! Zang, dans, muziek, sport of een ander kunstje? Niks is te gek! Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Bel dan even met telefoonnummer 0630486338. Opgeven kan t/m za. 19 mei. Ook in een duo of groep en kinderen van buiten Giesbeek, Angerlo en Lathum zijn welkom.

Eerste Pinksterdag zondagavond 20 mei zal entertainer DJ-Henry vanaf 20.u bij restaurant 't Muldershuus het Molenweekend openen. Met zijn dj-booth weet hij van elke avond een feestje te maken dus kom lekker dansen onder de verlichte molen.

Entree beide dagen: gratis. Ook een kraam huren? Informatie inwinnen en aanmelden kunt u op www.molenweekendgiesbeek.nl.