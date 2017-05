ANWB Knooppuntenspel bij eetcafé De Bosgraaf

LIEREN - In het Hemelvaartsweekend van 25 tot en met 28 mei houdt de ANWB het Grote Knooppuntenspel. Tijdens dit weekend liggen er in heel Nederland meer dan 600 grote en kleine prijzen verstopt bij fietsknooppunten. Eetcafé De Bosgraaf in Lieren doet ook mee met onder andere een Koffie Plus voor twee personen, een bittergarnituur van achttien hapjes of een speciaal biertje. Het knooppuntenspel is gemakkelijk te spelen en iedereen mag meedoen. Een fietsroute is te plannen op www.anwb.nl/knooppuntenplanner, rijd de route en let goed op de knooppuntborden onderweg. Wanneer er een geel prijskaartje aan bungelt, heb je beet. Op de kaart staat wat de prijs is en bij welk knooppunt de prijs op te halen is (of op te eten of drinken).

www.anwb.nl/knooppuntenspel