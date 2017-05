Het Rhedens Dieren nu ook bovenbouw havo en vwo

DIEREN - Het Ministerie van Onderwijs heeft laten weten dat naast Het Rhedens Rozendaal ook Het Rhedens Dieren havo en vwo bovenbouw mag aanbieden. Alle vo-scholen binnen het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Gelderland-Midden waartoe Het Rhedens behoort, hebben ingestemd met deze aanvraag. In augustus 2018 wil Het Rhedens Dieren starten met een bovenbouw voor havo en atheneum.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van leerlingen en ouders uit Dieren en omgeving in vervulling. De komende periode worden leerlingen en hun ouders geïnformeerd over de komst van de bovenbouw. Volgend schooljaar treffen we alle nodige voorbereidingen voor een goede start.

Een uitbreiding bovenbouw havo en atheneum op Het Rhedens Dieren is onderwijskundig een aanzienlijke verbetering. 'Wij vinden het belangrijk leerlingen op één locatie een volledige opleiding aan te bieden. Verder is de uitbreiding met een bovenbouw havo en atheneum in Dieren onderdeel van het strategisch beleid om de onderwijskwaliteit van de drie locaties verder te optimaliseren', aldus de school.

Toen het Rhedens de plannen voor een nieuwe school op de Punt in Dieren ontvouwde, tekenden scholen uit Doetinchem en Zutphen protest aan en wisten zo voorkomen dat ook bovenbouw havo en vwo in Dieren gevestigd werden. Nu is dat verbod na een kleine vijftien jaar door het ministerie opgeheven en kunnen voor het eerste sinds de opening 2003 bovenbouw-leerlingen havo en vwo hun hele opleiding op één locatie afmaken.

Het Rhedens is één Stichting met drie scholen: Het Rhedens de Tender, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal. De drie locaties worden volwaardige, meer autonoom opererende scholen met een duidelijk profiel. Een eigen, onderscheidend en vernieuwend onderwijsaanbod, waarbij sterk wordt ingezet op onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding (maatwerk, flexibele leerroutes, plusdocument, talentontwikkeling en meer). Maar ook op samenwerking en participatie: midden in de samenleving staan, een uitstekende doorstroom tussen de diverse vormen van onderwijs en nóg meer betrokkenheid van ouders en leerlingen.

Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap voor iedereen. Het doel van ons onderwijs is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen een diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat de leerling zijn talenten maximaal ontplooit en zich ontwikkelt tot een betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.