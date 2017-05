Steeman pakt punten

LATHUM / JEREZ - Victor Steeman uit Lathum heeft vier punten gescoord bij de eerste ronde van de Red Bull MotoGP Rookies Cup in Jerez. De 16-jarige Steeman had geen geluk in de eerste race, maar eindigde in de tweede race ondanks diverse blessures als twaalfde op het circuit van het Spaanse Jerez.

Victor Steeman (foto) is dit jaar voor het tweede seizoen één van de coureurs in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Walid Soppe en Loran Faber zijn de andere twee Nederlandse rijders. Deze talentencompetitie komt in actie tijdens verschillende Europese Grand Prix wedstrijden. De eerste ronde werd afgelopen weekend verreden op het circuit van Jerez in Spanje. De 16-jarige Steeman was zeer goed onderweg in de trainingen en stond zelfs tweede na de vrije trainingen. Na de kwalificatie stond hij er ook nog erg goed bij, met een zevende tijd.

In de eerste race kende Steeman minder geluk. Na een goede start werd hij er in de eerste bocht afgetikt door een vallende rijder voor hem. In de tweede race nam Steeman revanche en scoorde zijn eerste punten van het seizoen. De jonge coureur startte zelfs met de nodige blessures, want hij was nog bont en blauw van de crash uit de eerste manche. Steeman streed lang voor een positie bij de top-tien, maar finishte er uiteindelijk net buiten op plaats twaalf. Een knappe prestatie, zeker gezien de blessures waarmee hij reed.

De tweede ronde van de Red Bull Rookies Cup is een thuiswedstrijd voor de Nederlanders, tijdens de Dutch TT op het TT Circuit Assen. Tussentijds traint Steeman dit jaar met een zeshonderd in de NK SuperCup 600 van de OW Cup. Op deze manier kan Steeman extra kilometers maken, die nodig zijn om zich verder te ontwikkelen om zo voor goede prestaties te kunnen gaan in de opstapklasse voor de Grand Prix.

In hetzelfde weekend werd de jubileumeditie van de wegraces in Hengelo GLD verreden. Het was voor het 50e jaar dat de Hamove deze wegrace organiseerde op de Varsselring. Het werd een zeer geslaagd evenement met veel publiek en goede weersomstandigheden. Er waren overwinningen voor de coureurs van het lokale Performance Racing Achterhoek team. Joey den Besten won een race in de IRRC Supersport en zijn teammaat Jochem van den Hoek was de snelste in een race van de BeNeCup Superbike. Sebastien Le Grelle was de grote man in de IRRC Superbike met twee overwinningen. Naast de IRRC en BeNeCup wedstrijden had organisator Hamove speciaal voor deze editie een tweetaktklasse op het programma staan. Het publiek dat in grote getale naar Hengelo was gekomen, genoot zichtbaar van al het spektakel op de Varsselring. - foto: Henk Teerink