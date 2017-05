VV Dieren B1 kampioen én promotie naar de Hoofdklasse

DIEREN - Het team B1 ( J.O.17.1) van VV Dieren is kampioen geworden in een rechtstreeks duel met hun concurrent Fortissimo. Ruststand 1-1, eindstand 2-4.

In een zenuwachtige openingsfase wist het op de counter spelende Fortissimo nog op voorsprong te komen, maar na het eerste doelpunt was de spanning voor een groot deel weg.

De tweede helft begon met een merkwaardige situatie. Fortissimo, zij moesten winnen, bleef met 11 man op eigen helft staan en keek toe hoe VV Dieren achterin de bal minutenlang rond speelde. Bij de eerste beste voorwaartse beweging van Fortissimo speelde VV Dieren de lange bal naar voren en de belangrijke 1-2 te maken. Hierna dicteerde Dieren het spel en wisten zij met een mooie aanval al snel daarna de 1-3 te maken. Daarna werd het nog 2-3, maar gooide Dieren de wedstrijd met zijn treffer definitief in het slot 2-4. Het kampioenschap was een feit. Een prima prestatie van deze groep aangezien zij de gehele competitie bovenaan hebben gestaan met een doelsaldo van 105 voor en 23 tegen..."