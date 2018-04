VVD, PVDA en CDA verder in formatie van Brummens college

BRUMMEN – Na twee gesprekken onder leiding van Lokaal Belang hebben de partijen VVD, PvdA en CDA uitgesproken onvoldoende vertrouwen te hebben in het proces en de voortgang van de formatie van een nieuwe coalitie. De voortgang was in de ogen van deze drie partijen met name onvoldoende vanwege kort op elkaar wisselende vertegenwoordigingen van Lokaal Belang met verschillende inzichten aan de onderhandelingstafel. Dit maakte volgens hen een stabiele procesvoortgang onmogelijk.

Om de formatie tot een goed einde te brengen zijn PvdA, CDA en VVD overeengekomen een snelle informatieronde op te zetten.

De heer Verver, oud-bestuurslid en oud-raadslid van de VVD, voert op korte termijn een korte informatieronde uit met de zes partijen. Aansluitend zal Anja Prins, Statenlid van de VVD, aan de slag gaan met het vormen van een stabiele coalitie met brede steun in de gemeenteraad.