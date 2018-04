Bevrijding herdacht

DIEREN – Op maandag 16 april 1945, een stralende voorjaarsdag, werd het dorp Dieren evenals veel andere plaatsen aan de Veluwezoom, bevrijd van de Duitse bezetters. Dat feit wordt jaarlijks herdacht bij het gedenkteken in het Carolinapark. Een simpel maar doordoor indrukwekkend houten kruis. Dit keer precies op de dag waarop het 73 jaar geleden gebeurde: maandag 16 april. Zo’n honderd leerlingen van basisscholen De Boomgaard en de Emmaschool en van scholengemeenschap Het Rhedens waren daarbij aanwezig en leverden bijdragen in de vorm van eigen teksten en gedichten.

Burgemeester Carol van Eert hield een toespraak en legde de link tussen onze tijdens de Tweede Wereldoorlog bevochten vrijheid en het geweld in Syrië. “Ik krijg het beeld van die verschrikkingen daar maar niet uit mijn hoofd”, sprak hij.

Bij het monument in het park werd een minuut stilte gehouden, zongen leden van het Dierens Mannenkoor het Wilhelmus en werden aansluitend kransen en bloemstukken gelegd door de burgemeester en wethouder Pos, de Dierense Oranjevereniging, de scholen, de organiserende Stichting Oranjerie Dieren, de Buurtschap van Dieren en enkele belangstellenden.