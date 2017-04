Drie inbrekers aangehouden in Hoenderloo

HOENDERLOO - Drie Arnhemmers (22, 22 en 23 jaar) zijn vrijdagavond in Beekbergen op heterdaad aangehouden. Ze worden verdacht van inbraak in een woning aan de Vliegerlaan in Apeldoorn.

Een getuige alarmeerde de politie nadat hij rond 20.00 uur glasgerinkel en een luid alarm hoorde bij een woning aan de Vliegerlaan en drie personen zag wegrijden in een auto. Verschillende politie-eenheden keken uit naar de auto. Korte tijd later zagen agenten de auto op de Oude Arnhemseweg bij Hoenderloo rijden. Zij gaven de bestuurder een stopteken, waaraan hij voldeed.

Bij de controle van de auto troffen de agenten inbrekerswerktuig, waaronder een breekijzer, aan. Hierop zijn de drie inzittenden aangehouden. Ze zijn ingesloten voor nader verhoor. De auto en het inbrekerswerktuig zijn in beslag genomen.

Het bleek dat daadwerkelijk in de woning was ingebroken. Er werd echter niets weggenomen.