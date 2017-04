Bomen Panovenweg Doesburg kunnen blijven staan

DOESBURG - In de vergunningaanvraag voor het werk aan de Verhuellweg en het bruggetje over de Fles op de Panovenweg in Doesburg, was ook opgenomen de kap van 23 essen langs de Panovenweg. Een alerte buurtbewoner zag dit in de vergunning staan en ging polshoogte nemen.

Met verwondering constateerde ze dat deze bomen niets met de revitalisering Verhuellweg en het werk voor de brug over de Fles te maken hadden.

Navraag bij de gemeente leerde dat ze gelijk had, maar ze hadden het meegenomen i.v.m. werk aan de Hoge Linie dat nog plaats gaat vinden. De architect had bedacht dat er een open veld richting Linie moest komen, zodat er vanaf de N317 goed zicht op zou zijn. De bomen die tussen de Fles en de N317 staan zouden dan hoog opgesnoeid moeten worden.

Hierop is een aantal buurtbewoners in gesprek gegaan met de gemeente om te pleiten voor het behoud van de bomenrij langs de Panovenweg. In het gesprek is aangegeven dat zicht vanaf de N317 niet wenselijk is, omdat juist dit stuk in een bocht loopt waardoor je beter de ogen op de weg kunt houden. Ook veel buurtbewoners, toeristen en medewerkers van bedrijven lopen en fietsen daar veel en dan is het fijner en mooier om onder en langs de bomen te gaan dan door een kaal veld.

Het is prettig dan te kunnen berichten dat de ambtenaren waar het overleg mee is geweest, het eens waren met de zienswijze van de buurtbewoners en na intern overleg de kapaanvraag voor deze 23 essen is ingetrokken door de gemeente.