Schutterij EMM viert 125-jarig bestaan met jubileumweekend

GIESBEEK - Schutterij EMM Giesbeek viert dit jaar haar 125- jarig bestaan met een jubileumweekend op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart. Op het Dorpsplein komt een grote feesttent, waar het hele weekend van alles te doen is.

De Schutterij, opgericht in 1893, hield zich in de beginjaren alleen bezig met het schuttersfeest met koningsschieten en vaandelzwaaien. In 1929 stond een groot schutterstreffen op het programma en bij het vijftigjarig jubileum in 1948 was er voor het eerst een federatief schuttersconcours in Giesbeek. Rond 1980 heeft de schutterij een grote vlucht genomen en zijn de onderdelen flink uitgebreid met de huidige vaandelwacht en het kruisboogcorps. Tijdens het honderdjarig bestaan klonken voor het eerst kanonschoten. Hiervoor is door eigen leden met hulp van de smid in de plaatselijke smederij een het kanon gesmeed, een knap staaltje koperwerk. In 1988 is het keizersschieten voor oud-koningen ingevoerd.

De Schutterij bestaat uit vele onderdelen: het bestuur, kanonniers, bielemannen, marketentsters, vaandelwacht, vendeliers, jeugdcorpsen, kruisboog, commandanten, officieren, koningspaar, keizerpaar, kindercomité, de Vrienden van EMM, vrijwilligers schutterskaarten, commissie volksspelen en bogenbouwers, de dartsport en schietsport met kruisboog, pistool en geweer. EMM is een grote dorpsvereniging met leden van jong tot oud. De Schutterij is behoorlijk gegroeid en bezig met een eigen clubgebouw, groot genoeg om alle activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het jubileumweekend begint vrijdag 23 maart met een Back to the 80's en 90's-avond met Keizerstad Discoshow. Een avond vol muzikale flashbacks, die begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop en 7,50 euro aan de zaal.

Zaterdag 24 maart is er een receptie van 18.00 tot 20.00 uur. Vanaf 20.30 uur is er een feestavond met de band Cabrio. Leden hebben gratis toegang, andere feestvierders betalen 10 euro entree.

Zondag 25 maart staan de Gelderse Kampioenschappen Indoor Vendelen op het programma. Deze duren van 09.00 tot 17.30 uur. Er komen 36 verenigingen, in totaal 450 vendeliers, naar Giesbeek om te strijden om de Gelderse titel. Niet alleen het klassieke vendelen in corps- en individueel verband komen aan bod, ok het acrobatisch vendelen is te zien. De officiële opening wordt om 09.15 uur verricht door burgemeester Ella Schadd – de Boer van de gemeente Zevenaar, samen met Wim Sanders, voorzitter van de Federatie, en Johan Ebbers, voorzitter van Schutterij EMM. Om 17.30 uur is de prijsuitreiking. De toegang is gratis.