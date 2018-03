HUMMELO - Het harmonicaorkest Diatonia's verzorgde onlangs een geslaagd optreden bij Café-zaal FF naar Steef in Hummelo. De geheel gevulde zaal had al gauw de smaak te pakken en genoot met volle teugen van liedjes als Daar bij die molen, La Paloma en Musiden. De gebruikelijke verloting was ook weer een groot succes, velen gingen met een leuke prijs naar huis. De organisatie was in handen van de Zonnebloem, afdeling Hummelo-Keppel.