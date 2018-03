BRUMMEN - De vrijwillige buurtbemiddelaars van Stichting Welzijn Brummen hebben op 6 en 13 maart de training Interculturele Communicatie gevolgd. Buurtbemiddelaars zijn geschoolde vrijwilligers die buren ondersteunen om onderlinge onenigheid of conflict met elkaar te bespreken. Bij het bespreken ervan speelt de culturele achtergrond van de gesprekspartners een belangrijke rol. Verschillen in deze culturele achtergrond kunnen de communicatie behoorlijk bemoeilijken en leiden soms onbedoeld tot misverstanden. Om hier beter op in te kunnen spelen hebben de buurtbemiddelaars de training gevolgd. Mensen die al enige tijd een (sluimerend) conflict met buren hebben kunnen contact opnemen met Buurtbemiddeling via buurtbemiddeling@welzijnbrummen.nl of tel. 0575 - 561988.