Faunadag met fotowedstrijd op Middachten

DE STEEG - Zaterdag 24 maart vindt op Kasteel Middachten in De Steeg de jaarlijkse Faunadag plaats. Iedereen die meer wil weten over het beheer van herten en zwijnen op de Veluwe is welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. De entree is gratis.

Op de Veluwe komen grote hoefdieren als wild zwijn, edelhert, damhert, ree en moeflon voor. Omdat er op de Veluwe maar een beperkte ruimte is en veel oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw, wonen en recreatie, moeten de dieren worden beheerd. Op basis van tellingen wordt een bepaald aantal dieren geschoten door professionele faunabeheerders. Zij leggen na afloop van het jachtseizoen verantwoording af aan elkaar en de maatschappij.

Alle geweien van herten, reebokken en moeflons en de slagtanden van de mannelijke wilde zwijnen die het afgelopen seizoen op de Veluwe zijn geschoten, komen voor de Faunadag naar Middachten. Daar worden ze gekeurd door een keuringscommissie en vervolgens tentoongesteld. Jachtopzichters vertellen uit eigen ervaring over jacht en faunabeheer op de Veluwe.

Daarnaast geeft een valkenier roofvogeldemonstraties en laat de poelier zien wat hij van het wild maakt. Er is aandacht voor eetbare wilde planten en voor kinderen is er een speurtocht waarbij zij van alles over de viervoeters op de Veluwe te weten komen. Met het IVN kunnen zij uilenballen uitpluizen. Verder worden er tegen een kleine vergoeding rondleidingen gegeven door het prachtige kasteel.

Ook wordt deze dag om 13.00 uur de uitslag van de fotowedstrijd bekendgemaakt. Deelnemers mogen één foto insturen met het thema De Grote Veluwse Zoogdieren in hun Natuurlijke Omgeving. Informatie en een deelnameformulier staan op www.middachten.nl.