Gratis compost halen op zaterdag 25 maart

VELP / DIEREN - Dit jaar houdt gemeente Rheden haar jaarlijkse compostdag op zaterdag 25 maart. Op deze wijze wil de gemeente iedereen bedanken voor het gescheiden aanbieden van het GFT. Op de parkeerplaats van sportpark Overhagen, Biljoen in Velp en op het gemeentewerf in Dieren, aan de Meidoornlaan, is het tussen 10.00 en 12.00 uur mogelijk compost af te halen. De compost wordt los aangeboden. Neem zelf een plastic zak, schep, emmer of iets dergelijks mee om de compost in te doen. Er mag maximaal 250 liter compost per afhaler worden meegenomen en op is op. Binnen de gemeente Rheden wordt groente-, fruit- en tuinafval gescheiden ingezameld. Van het ingezamelde GFT wordt bij de Attero in Wilp compost gemaakt. Compost is goed voor de tuin omdat het een natuurlijke bodemverbeteraar is. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.