Stem Linde Expeditie Robinson in

De achttienjarige Linde Teunissen wil graag meedoen met het televisie-programma Expeditie Robinson. Om daarvoor in aanmerking te komen, heeft zij stemmen nodig. Veel stemmen.

"Mijn naam is Linde, ik ben achttien jaar en hopelijk de nieuwe kandidaat van Expeditie Robinson 2017! Ik wil graag mee doen, omdat ik aankomend jaar ga beginnen met het echte werkleven en voor dat ik dat ga doen, wil ik mezelf goed uitgedaagd hebben en mezelf op andere manieren leren kennen. Ik denk dat deelname aan Expeditie Robinson de perfecte manier is om dat te doen."



Om mee te mogen doen, heeft Linde veel stemmen nodig. Daarom vraagt ze iedereen om een stem uit te brengen. Dit kan nog tot en met zondag via www.expeditierobinson.nl/profile/1364.