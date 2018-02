Organisatie Halloween Eerbeek 2018 van start

EERBEEK – In oktober staat het tweejaarlijkse evenement Halloween Eerbeek weer op het programma. De organisatie van dit tweejaarlijkse griezelfeest is onlangs van start gegaan met een bijeenkomst in de Korenmolen, waar zo'n vijftig actieve vrijwilligers de plannen voor dit jaar te horen kregen. Ghost Town, de Parade, de Run en natuurlijk de Ride en de Party keren dit jaar terug in het programma. Daarnaast is er een aantal leuke nieuwe activiteiten, met name voor de kinderen.

De hele maand oktober staat Halloween centraal in Eerbeek. Elke zaterdag verandert het dorp in Ghost Town en rijdt de Ghost Train voorop in de Parade, die deze editie een aantal verrassingen in petto heeft. Op de derde zaterdag is de Halloween Run weer en natuurlijk wordt Halloween Eerbeek weer afgesloten met de Ride, de grote fietstocht dwars door spookachtige straten, winkels en bedrijven die de deelnemers de rillingen over het lijf jagen.

Nieuw in het programma is de Scary Skelterrac, waarbij kinderen op door henzelf gepimpte Halloween-skelters een parcours door het dorp rijden. Kinderboerderij de Kiboe wordt de hele maand oktober als kiBOE het centrale middelpunt van spookachtige activiteiten voor kinderen. Ondernemersvereniging OVE broedt nog een aantal leuke plannen uit voor Ghost Town, waaronder een spannende vossenjacht en er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een OVE Monster Café. Muziekvereniging de Eendracht werkt de komende tijd samen met de organisatie een plan voor een Halloweenconcert verder uit.

Straten afsluiten

Het duurt nog even, maar omdat de vergunning voor dit hele evenement uiterlijk op 1 juli bij de gemeente moet zijn ingediend, moet de organisatie uiterlijk 31 maart weten werke straten tijdens de fietstocht afgesloten moeten worden. Straten die mee willen doen aan de Halloween Ride en die van plan zijn om midden op straat iets op te bouwen, waardoor de straat afgesloten moet worden voor verkeer, moeten hun plannen uiterlijk 31 mei aanmelden bij de organisatie van Halloween via info@halloweeneerbeek.nl.

Vrijwilligers en figuranten

Halloween wordt georganiseerd door de stichting Activate & Exposure, samen met de kartrekkers van de vijftien organisatiecommissies. Deze mensen kunnen nog wel wat hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij de opbouw en begeleiding van de Scary Skelterrace, begeleiding van de kinderactiviteiten op de kiBOE of de opbouw van GhostTown. Ook hulp bij de pr en communicatie is welkom.

Ook worden figuranten gezocht die Halloween een extra spooky uitstraling willen geven en die de Parade willen begeleiden en veilig houden voor omstanders. Kostuums zijn beschikbaar, maar een eigen kostuum maken mag natuurlijk ook. Meelopen in de Parade is een mooi alternatief voor of een leuke opmaat naar de Ride.

Vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van Halloween Eerbeek, figuranten en straten die als figuranten mee willen doen aan de Parade kunnen zich melden bij via info@halloweeneerbeek.nl.