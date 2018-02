DIEREN - MHC Dieren kent dit zaalhockeyseizoen vele kampioenen, ieder in hun eigen klasse. Drie meidenteams vielen in de prijzen dit seizoen, waaronder de meiden B2. Dit team werd na de voorlaatste wedstrijd al kampioen. Het spandoek spreekt boekdelen over deze kanjers en ook de coaches zijn zichtbaar trots. De meiden zijn verrast met een prachtige roos.