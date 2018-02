Nieuwe Vorst bij Narrenkap

VELP - Tijdens Rosenmontag heeft Grootvorst Arjan Flipse op uiterst protocollaire wijze een nieuwe Vorst geïnstalleerd. Dit gebeurde met instemming van het bestuur en de voltallige senaat van de Koninklijk erkende Carnavalsvereniging De Narrenkap.

Aan Peter Erren is voor zijn buitengewone verdiensten als senator, was jarenlang bestuurslid en voorzitter deze eretitel verleend. In 2010 en 2016 is hij ook prins geweest. Met deze erefunctie treedt hij in de voetsporen van zijn vader Jan Erren, die ook Vorst en Grootvorst is geweest. De bijbehorende versierselen, veren, steek en keten zijn door Grootvorst Arjan Flipse overhandigd.