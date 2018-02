Gemeenteraad neemt donderdag besluit over Eerbeek

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen neemt donderdag 22 februari een besluit over de plannen voor Eerbeek. Het nieuwe bestemmingsplan wordt besproken, inclusief het PlanMER en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid. Ook de grondexploitaties die horen bij het programma Ruimte voor Eerbeek komen aan bod.

Er waren maar liefst drie forumbijeenkomsten voor nodig om iedereen die een woordje wilde doen, daar de gelegenheid toe te geven. De gemeente is blij met de voorstellen, met name voor het nieuwe bestemmingsplan, dat Eerbeek 'van het slot' haalt. Echter is er veel weerstand onder bewoners. Er zijn 112 zienswijzen ingediend op het ontwerp, met daarin onder ander bezwaren op het gebied van overlast door geur en geluid, maar ook transport en de indeling van de winkelgebieden in het dorp.

Tijdens de raadsvergadering is inspreken niet meer mogelijk, dan is het woord aan de raadsleden. Zij gaan het eerst hebben over het bestemmingsplan, dat grote delen van Eerbeek beslaat. Onderdeel hiervan is de PlanMER (milieueffectrapportage) en het collegebesluit om hogere grenswaarden van het geluid (industrielawaai) vast te stellen. Naast de forumbijeenkomsten, waarin inwoners hun woordje konden doen, heeft de gemeenteraad het college over dit onderwerp bevraagd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

Het tweede raadsvoorstel is de vaststelling van grondexploitaties voor het programma Ruimte voor Eerbeek, waar het Burgers- en Kerstenterrein onder vallen. Dit is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van het nieuwe bestemmingsplan in beeld te brengen. Omdat de bijlagen financiële gegevens bevatten die niet openbaar zijn, is het mogelijk dat een deel van de vergadering besloten is. De avond is verder openbaar en begint om 19.00 uur.