Deze zomer nog maar twee Velleper Donderdagen

VELP - Het aantal Velleper Donderdagen wordt gehalveerd deze zomer. Er worden nog twee van de vier braderieën gehouden. De leden van de ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp hebben zich onlangs daarvoor uitgesproken. Voor de beide geschrapte te dagen komen er alternatieven in juni en september.

Jan Huurman, van BIZ Centrum Velp: "Na een traditie van 37 jaar wordt de zomerse reeks van vier braderieën in het centrum van Velp teruggebracht tot twee. De eerste en de laatste Velleper Donderdag verdwijnen van de evenementenkalender van Veelzijdig Velp."De twee overgebleven Velleper Donderdagen worden op 27 juli en 3 augustus gehouden van 11.00 tot 21.00 uur. De opzet van de braderie blijft in principe gelijk, echter zonder de thema’s, zoals die er jaarlijks waren. "De twee evenementen die nu wegvallen komen op een nieuwe manier weer terug", aldus Huurman. Het eerste nieuwe evenement is op zaterdag 24 juni. Op deze dag komen er in het centrum van Velp een aantal themamarkten, zoals een brocante, een markt met streekproducten, boeken en kunst en een kindergedeelte. Op een tweetal podia vinden optredens plaats en zijn er straattheateracts te zien. Waarschijnlijk komt er ook een standwerkersconcours.

Het tweede nieuwe evenement wordt gehouden op zaterdag 9 september. Deze dag heeft de titel Volop Velp meegekregen. De hele dag staat, net na de vakantieperiode, in het teken van het begin van een nieuw seizoen. De ondernemers treden naar buiten en veel Velpse verenigingen, groepen, clubs en organisaties presenteren zich aan de Velpse bevolking.

Er zijn volgens Huurman verschillende redenen waarom voor deze nieuwe opzet is gekozen. Vorig jaar is er tijdens de Velleper Donderdagen een onderzoek gedaan naar de herkomst van de bezoekers en een enquête gehouden onder diezelfde bezoekers. Daaruit bleek dat de vermoedens, die er heersten, dat slechts een kwart van de bezoekers van de braderieën uit Velp kwam en 75% uit de verre en nabijgelegen omgeving en grotendeels uit toeristen bestond, waar was. Uit de enquête is naar voren gekomen dat meer dan de helft van de bezoekers niet op de hoogte was van de thema’s van de braderieën. Van degene, die dat wel wisten, kon bijna niemand vertellen welke thema’s dat waren en waar die te vinden waren. De organisatie stak ieder jaar veel geld, tijd en energie in deze thema’s. De twee alternatieven zijn meer gericht op de inwoners van Velp en die van de directe omgeving. Een bijkomend argument is de concurrentie van de Nijmeegse Vierdaagse tijdens de eerste Velleper Donderdag. Ook de start van de vakantie in de regio is van invloed op de bezoekersaantallen.

De voorbereidingen voor de vier zomerse evenementen zijn inmiddels gestart. De twee Velleper Donderdagen zijn uit handen gegeven aan Star Promotions. BIZ Centrum Velp heeft voor het evenement van 9 september de medewerking gevraagd van het Velpse verenigingsleven.