SPANKEREN - Het dorp Spankeren is na de zware storm van woensdag een markante boom kwijt. De imposante oude boom op de hoek van de Overweg en Dorpsweg, net naast de kerk, moest het afleggen in de forse rukwinden en is met wortels en al uit de grond gerukt. De eik viel van de kerk weg, in het dierenweitje van de familie Aalders. Het metalen bankje is in elkaar gedrukt.