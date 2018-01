Gemeente Rheden vraagt alleen bij spoed te bellen

REGIO - Het zal niemand zijn ontgaan dat het stormt. Door de storm is code rood van kracht. De gemeente Rheden houdt op haar website, onder het kopje nieuwsberichten, de actuele stand van zaken bij.

Zo zijn om 11.15 uur vanochtend om veiligheidsredenen de gemeentelijke begraafplaatsen gesloten en om 12.00 uur is de Posbank afgesloten. De gemeente Rheden adviseert er niet heen te gaan. Het is daar echt gevaarlijk door veel omgewaaide bomen en afgebroken takken.

Voor levensbedreigende situaties is het noodnummer 112 natuurlijk bereikbaar. In alle andere gevallen, wordt geadviseerd contact op te nemen met de politie via tel. 0900 - 8844 of met de gemeente via tel. 026 - 4976911. Houd wel rekening met langere wachttijden. Wie iets wil melden zonder dat het spoed is, kan dit het beste doen via het online meldformulier op www.rheden.nl.