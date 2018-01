Dak van woning gewaaid

RHEDEN - De storm heeft een ravage aangericht bij een dubbele woning aan de Smederijstraat in Rheden. Bewoners hoorden net na tienen een enorme knal, alsof een bom insloeg. Ze zagen eerst dat de serre was omgewaaid, maar zagen ook isolatiemateriaal liggen. Bij nader onderzoek zagen zij dat het vorig jaar vernieuwde dak met stenen en al van hun woning gerukt was. De brandweer is met een hoogwerker uit Dieren ter plaatse gekomen om de losse stenen en de resten van het dak van de woning te halen.

Foto: Wouter Rijnbende / Persbureau Heitink