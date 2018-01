Only for Men zoekt meest mannelijke kroeg van Nederland

DOESBURG - Mannen van Nederland houden ervan om een biertje te drinken met vrienden in de kroeg. Only for Men wil uitzoeken welke kroeg, de meest mannelijke kroeg van Nederland is. Zodat iedere man weet waar hij terecht kan voor een ouderwets gezellige mannenavond.

Met deze gedachte is Only for Men een competitie gestart waarin zij alle kroegen in Nederland uitdagen. Kroegen gaan de strijd om deze titel met elkaar aan door te bewijzen waarom zij het meest mannelijk zijn. Dit kunnen de kroegen doen door een item in te zenden naar Only for Men, waarin de kroegen laten zien waarom zij kans maken op deze titel.



Een onafhankelijke jury binnen Only for Men beoordeelt alle inzendingen zorgvuldig en roept één kroeg uit tot de meest mannelijke van het land. De winnaar wint niet alleen op maat gemaakte bedrijfskleding voor de werknemers, verzorgd door Stitch & Buttons, maar ook een rondleiding door de Duvelfabriek en een trofee voor in de kroeg!



Je kunt als kroeg een item inzenden naar Only for Men waarin je op een originele manier laat zien waarom jouw kroeg dé meest mannelijke is. Bijvoorbeeld in de vorm van een video of foto, maar dit is geheel aan de kroeg zelf. Daarnaast maak je nog meer kans om de winst binnen te slepen door je item te delen op Facebook en/of Instagram.

Is jouw kroeg klaar om zich te bewijzen tegenover alle andere mannelijke kroegen van Nederland? Doe dan mee! Kijk voor meer informatie op: www.onlyformen.nl/meest-mannelijke-kroeg.