DIEREN - Het stormt flink vandaag en dat zorgt in de regio voor de nodige schade. Door de hevige wind is er een boom omgewaaid, tegen een huis, aan de Geitenbergweg in Dieren. En dit is niet de enige melding. NL-alert heeft een bericht uitgedaan dat mensen alleen met het noodnummer 112 moeten bellen bij spoedgevallen door de storm. Voor overige meldingen wordt gevraagd contact met de gemeente op te nemen, of met de politie via tel. 0900 - 8844.